Симптомы и мутации: чем "омикрон" отличается от других штаммов

Все медицинское сообщество обеспокоено появлением нового штамма коронавируса, которому уже дали название "омикрон". Штамм вызывает у ученых особые опасения. "Рамблер" разбирался, чем омикрон-штамм отличается от других вариантов коронавиуса.

Откуда столько мутаций

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Эксперты уже выяснили, что у нового штамма очень много мутаций. Только в S-белке обнаружено 32 мутации, что намного больше, чем у остальных штаммов. Важно, что эти мутации помогают вирусу ускользать от иммунного ответа.

Специалисты считают, что от B.1.1.529 можно ждать ухода от большинства моноклональных антител и резкое уменьшение эффективности вакцин.

Кроме того, ученые обнаружили мутации R203+G204R в N-белке, которые связывают с повышенной инфекционностью.

Также в новом штамме зафиксировано множество мутаций в двух ключевых частях шиповидного белка: в RBD и в NTD. Еще одна тревожная деталь - мутации в части, которая отвечает за возможность входа вируса в клетку. Там целый кластер из трех мутаций (H655Y + N679K + P681H). Причем мутация P681H ранее была найдена в дельта-штамме и именно она сделала его таким заразным. Две мутации N679K и P681H впервые встречаются в одном штамме. Этот факт также вызывает беспокойство специалистов.

Кроме этих мутаций в B.1.1.529 есть много тех, которые до этого встречались очень редко и, соответственно, об их свойствах ученым пока мало что известно.

"Нового штамма боятся в первую очередь, потому что он имеет очень много мутаций. Они позволяют ему более легко проникнуть внутрь организма и вызвать тяжелейшие последствия в очень короткий промежуток времени...", — объясняет "Рамблеру" врач общей практики, врач-кардиолог, Заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Прокофьев Денис Александрович.

Еще одна особенность — происхождение вируса в Африке. Многие медики предполагают, что вирус так сильно мутировал, потому что попал в организм человека с иммунодефицитом. Попав в такой организм, вирус пытается приспособиться к условиям, чтобы задержаться в нем как можно дольше. А в Африке, как известно, очень много людей с приобретенным иммунодефицитом.

"Добавляет проблем к этому вирусу то, что он идет из африканских стран. И, скорее всего, резервуарами этого вируса были люди с ВИЧ-инфекцией. В Африке есть такая специфика: есть очень много ВИЧ-инфицированных, которые не знают о своем диагнозе. Никто не знает, как поведет себя новый штамм, но, скорее всего, это будет один из самых сильных коронавирусов, с которым мы еще не сталкивались", — объясняет Прокофьев.

Какие симптомы

О симптомах этого штамма известно пока немногое, однако южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первая предупредила власти о пациентах с новым вариантом вируса, рассказала The Telegraph о необычных проявлениях болезни.

Доктор объяснила, что ее заинтересовали молодые люди, жалующиеся на очень сильную усталость, а у одного ребенка отмечались крайне высокий пульс и температура.

Кутзи также считает, что в связи с новой мутацией особые опасения вызывают пожилые непривитые люди.