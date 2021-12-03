Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Ученые из России разработали лекарство от тревоги после COVID-19

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы "Авинейро" разработал и тестирует новый препарат "Авиандр", который должен помочь переболевшим коронавирусом снизить тревожность. Об этом сообщили в пресс-службе НТИ.

Ученые из России разработали лекарство от тревоги после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире.

Видео дня

Под тревожным расстройством обычно подразумевают постоянное и чрезмерное беспокойство о повседневных вещах. Тревога может мешать жить и выполнять повседневные дела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является 6-й по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.

"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях 2-й фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", - рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.

По ее словам, в результате 8-недельной терапии препаратом "Авиандр" общий балл по шкале тревоги Гамильтонаснижался более чем в вдвое. Помимо выраженного противотревожного эффекта, препарат оказал и заметный антидепрессивный эффект.

"В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", - сообщила директор проекта.

По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, этот инновационный препарат обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.

"В случае подтверждения этой гипотезы на 3-й фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата "Авиандр", что позволит пациентам получать эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы", - сказал он.

Ранее "Рамблер" сообщал, как избавиться от головной боли без таблеток.

Коронавирус,Минздрав РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители