Ученые из России разработали лекарство от тревоги после COVID-19

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы "Авинейро" разработал и тестирует новый препарат "Авиандр", который должен помочь переболевшим коронавирусом снизить тревожность. Об этом сообщили в пресс-службе НТИ.

Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире.

Видео дня

Под тревожным расстройством обычно подразумевают постоянное и чрезмерное беспокойство о повседневных вещах. Тревога может мешать жить и выполнять повседневные дела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является 6-й по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.

"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях 2-й фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", - рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.

По ее словам, в результате 8-недельной терапии препаратом "Авиандр" общий балл по шкале тревоги Гамильтонаснижался более чем в вдвое. Помимо выраженного противотревожного эффекта, препарат оказал и заметный антидепрессивный эффект.

"В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", - сообщила директор проекта.

По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, этот инновационный препарат обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.