Попова: пациент с COVID может выделять вирус более ста дней

"Мы говорили еще весной 2020 года, что вирус не так быстро покидает организм, и иногда наблюдается выделение в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и в таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека с больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", — объяснила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".