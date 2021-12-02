Попова: пациент с COVID может выделять вирус более ста дней

Больной коронавирусом способен оставаться заразным даже более 100 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы говорили еще весной 2020 года, что вирус не так быстро покидает организм, и иногда наблюдается выделение в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и в таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека с больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", — объяснила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
По ее словам, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Именно поэтому всем контактировавшим с заболевшими нужно находиться на изоляции две недели.
Попова также рассказала о новом омикрон-штамме вируса. Она отметила, что версия о легком течении болезни при заражении этим штаммом не правдива, потому как в ЮАР просто слишком мало пожилых людей.
"Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", — объяснила она.