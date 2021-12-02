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3 часа назад

Попова: пациент с COVID может выделять вирус более ста дней

Больной коронавирусом способен оставаться заразным даже более 100 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: пациент с COVID может выделять вирус более ста дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мы говорили еще весной 2020 года, что вирус не так быстро покидает организм, и иногда наблюдается выделение в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и в таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека с больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", — объяснила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Именно поэтому всем контактировавшим с заболевшими нужно находиться на изоляции две недели.

Попова также рассказала о новом омикрон-штамме вируса. Она отметила, что версия о легком течении болезни при заражении этим штаммом не правдива, потому как в ЮАР просто слишком мало пожилых людей.

"Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", — объяснила она.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,
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