Попова опровергла легкое течение заражения омикрон-штаммом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла версию о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни. По ее словам, дело в том, что в ЮАР мало пожилых людей, а тяжелое течение коронавируса, как правило, происходит у них.

"Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что пока нельзя быть уверенными, что у тех, у кого выявили новый штамм "все так хорошо и поэтому нечего бояться".

При этом, по его словам, иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от омикрон-штамма.

"Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими" , — объяснила она.

По словам Поповой, у штамма "омикрон" есть мутации, которые по мнению вирусологов, могут быть опасными. Однако "ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков - никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное - это здоровье людей".