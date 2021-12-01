Врач назвал новые симптомы заражения омикрон-штаммом

Врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй рассказал, какие симптомы наблюдаются у людей, зараженных новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что заболевание проявляется в "очень легкой форме". Однако отметил, что пока рано делать какие-то выводы. При этом назвал наиболее распространенные симптомы: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели" — заявил врач.