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1 час назад

Врач назвал новые симптомы заражения омикрон-штаммом

Врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй рассказал, какие симптомы наблюдаются у людей, зараженных новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Врач назвал новые симптомы заражения омикрон-штаммом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что заболевание проявляется в "очень легкой форме". Однако отметил, что пока рано делать какие-то выводы. При этом назвал наиболее распространенные симптомы: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели" — заявил врач.

Ранее сообщалось, что ни у кого из заболевших новым штаммом не наблюдается потеря вкуса и обоняния. Как сообщали в медассоциации ЮАР, основным симптомом является сильная усталость. Новый штамм коронавсируса появился в ЮАР и Ботсване. Из-за особенностей нового штамма, срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов.

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