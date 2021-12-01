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44 минуты назад

Врач заявил о старении легких после COVID-19 на 15 лет

Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что после тяжелой формы коронавируса легкие пациента могут состариться на 25-50%. Об этом пишет URA.RU.

Врач заявил о старении легких на 15 лет после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, у переболевшего коронавирусом пациента 50 лет возраст легких соответствует физиологическим показателям 60-65 летнего человека. Поэтому, как объяснил Сергей Токарев, у появляются одышка и слабость.

Врач порекомендовал всем переболевшим COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее врач назвал новые симптомы заражения омикрон-штаммом. Наиболее распространенные: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. При этом ни у кого из заболевших новым штаммом не наблюдается потеря вкуса и обоняния. В медассоциации ЮАР заявили, что основной симптом — сильная усталость.

Согласно данным ВОЗ, на данный момент омикрон-штамм зафиксирован как минимум в 23 странах: в Дании, Бразилии, ОАЭ, Ирландии, Норвегии, Японии, Нигерии и других. Как сообщили власти США, заболевший мутировавшим коронавирусом был полностью вакцинирован. Он приехал в страну из Южной Африки.

Коронавирус,Сергей Токарев,РИА Ura.ru,
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