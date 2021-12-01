Инфекционист раскрыл число антител для защиты от COVID

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что определенное количество антител может защитить от тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт заявил, что число антител в количестве 300 BAU (binding antibody units) гарантирует, что человек не будет переносить коронавирус в тяжелой форме даже в том случае, если заразится дельта-штаммом.

«500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами. Но это не означает, что человек, у которого меньше 300 BAU антител, должен заболеть тяжело. Каждый организм индивидуален»

В обычной лаборатории невозможно определить наличие антител, нейтрализующих коронавирус. Однако один анализ можно перевести в систему BAU.