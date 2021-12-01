Названы самые опасные мутации штамма омикрон

У нового штамма омикрон есть три самые опасные мутации. Об этом сообщают "Известия".

Ученый кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), профессор Геттингенского университета Константин Крутовский заявил, что вирус прикрепляется к клетке своим "шипом". Специфика омикрона заключается в том, что он может непосредственно проникать в клетку.

«Фуриновый сайт — это именно то, что вирус подставляет, "отмычка". Так вот, в этом фуриновом сайте появились три новые мутации. Это очень сильное изменение, которое не встречалось в предыдущих вариантах»

Пока что исследований микрона мало, но можно предполагать, что мутации в фуриновом сайте делают этот штамм более заразным.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков отметил, что у ломикрона есть 14 мутаций из уже существующих коронавирусов, и еще есть 21 особенная мутация. Три из них считаются самыми опасными.