Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.