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46 минут назад

Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, все используемые в России тесты работают и в случае заражения омикрон-штаммом. При этом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал особую систему для выявления именного этого варианта коронавируса.

"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — объяснила она.

По мнению Поповой омикрон-штамм требует детального изучения, потому как его особенности вызывают опасения.

Ранее мы писали об особенностях заражения новым штаммом.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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