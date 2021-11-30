Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По словам Поповой, все используемые в России тесты работают и в случае заражения омикрон-штаммом. При этом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал особую систему для выявления именного этого варианта коронавируса.
"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — объяснила она.
По мнению Поповой омикрон-штамм требует детального изучения, потому как его особенности вызывают опасения.
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