Вирусолог раскрыл особенности заражения новым штаммом

Об особенностях и специфических симптомах нового омикрон-штамма коронавируса рассказал главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, информации о вирусе мало, но можно предположить, что новый штамм не приведет к серьезными последствиям для человечества. Дело в слабой симптоматике, которая говорит о вырождении вируса.
Особенность штамма состоит в том, что в гене, кодирующем S-белок, обнаружено большое количество мутаций.
«Там 32 мутации, то есть 32 аминокислоты, таким образом, заменились. В результате получилось значительное отличие от предыдущих версий», — разъяснил Альтштейн.
По его словам, можно предположить, что это самая «нестрашна вариация вируса.
«Та информация, которая сейчас есть об омикроне, совсем не указывает на то, что это какой-то страшный вирус. У всех людей, у которых был обнаружен этот омикрон, была слабая инфекция, заболевание текло легко с довольно малоспецифическими симптомами: утомляемостью и небольшой температурой. Я думаю, что по мере того, как мы будем об омикроне узнавать, список этих симптомов расширится, но первое впечатление об этом вирусе такое — он не выглядит как некий страшный возбудитель, который нам сильно угрожает», — высказался главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.
Ранее мы писали о том, что еще известно о новом штамме.