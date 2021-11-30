Вирусолог раскрыл особенности заражения новым штаммом

«Та информация, которая сейчас есть об омикроне, совсем не указывает на то, что это какой-то страшный вирус. У всех людей, у которых был обнаружен этот омикрон, была слабая инфекция, заболевание текло легко с довольно малоспецифическими симптомами: утомляемостью и небольшой температурой. Я думаю, что по мере того, как мы будем об омикроне узнавать, список этих симптомов расширится, но первое впечатление об этом вирусе такое — он не выглядит как некий страшный возбудитель, который нам сильно угрожает», — высказался главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.