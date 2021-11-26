Что известно про новый самый опасный штамм COVID

Вот уже несколько дней все мировые СМИ сообщают о новом штамме коронавируса, начавшем циркулировать в ЮАР. COVID мутировал уже не один раз, но штамм B.1.1.529 вызывает особые опасения у всего медицинского сообщества. "Рамблер" разбирался, что уже известно о новом штамме.

Что особенного

Видео дня

Эксперты уже выяснили, что у нового штамма очень много мутаций. Только в S-белке обнаружено 32 мутации, что намного больше, чем у остальных штаммов. Важно, что эти мутации помогают вирусу ускользать от иммунного ответа.

Специалисты считают, что от B.1.1.529 можно ждать ухода от большинства моноклональных антител и резкое уменьшение эффективности вакцин.

Кроме того, ученые обнаружили мутации R203+G204R в N-белке, которые связывают с повышенной инфекционностью.

Также в новом штамме зафиксировано множество мутаций в двух ключевых частях шиповидного белка: в RBD и в NTD. Еще одна тревожная деталь - мутации в части, которая отвечает за возможность входа вируса в клетку. Там целый кластер из трех мутаций (H655Y + N679K + P681H). Причем мутация P681H ранее была найдена в дельта-штамме и именно она сделала его таким заразным. Две мутации N679K и P681H впервые встречаются в одном штамме. Этот факт также вызывает беспокойство специалистов.

Кроме этих мутаций в B.1.1.529 есть много тех, которые до этого встречались очень редко и, соответственно, об их свойствах ученым пока мало что известно.

Откуда взялся

Впервые штамм был обнаружен в Ботсване, но активно распространяться он начал в ЮАР. Особенно в провинции Гаутенг. В октябре более 80% инфицированных там были заражены дельта-штаммом, а сейчас абсолютно все новые случаи приходятся на B.1.1.529.

Биологи считают, что, скорее всего, штамм мутировал, попав в организм человека с иммунодефицитом.

«Как известно, в Африке очень много людей больных приобретенным иммунодефицитом, там существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка является таким опасным резервуаром, в котором могут возникать опасные варианты», — рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с порталом Lenta.Ru.

Варианты вируса, зарождающиеся у иммунодефицитных людей, по словам биолога особенно опасны,

«Попадая в организм иммунодефицитного человека, COVID-19 находится там достаточно долго и начинает приспосабливаться к условиям, чтобы как можно дольше там задержаться. Поскольку иммунитет слабый, происходит его постоянное присутствие, и в процессе нахождения там он начинает мутировать, и при этом образуются такие варианты, которые способны как можно дольше задержаться в организме, то есть это такой биорезервуар, в котором происходит эволюция вируса», — отметил Чумаков.