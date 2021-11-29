Омикрон-штамм способен обходить антитела

«Омикрон имеет 32 мутации в S-белке и может уходить от антител при новом заболевании. По официальным данным, при дельта-штамме заново заражались 2-3 процента переболевших, при южноафриканской мутации, возможно, процент будет несколько выше», — объяснил медик.