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Эпидемиолог заявил о способности омикрон-штамма обходить антитела

Анна Шутова
37 минут назад

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен обходить антитела у переболевших COVID-19. Об сообщает URA.RU.

Омикрон-штамм способен обходить антитела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, дело в большом количестве мутаций в Spike-белке.

«Омикрон имеет 32 мутации в S-белке и может уходить от антител при новом заболевании. По официальным данным, при дельта-штамме заново заражались 2-3 процента переболевших, при южноафриканской мутации, возможно, процент будет несколько выше», — объяснил медик.

По мнению Выгоняйлова, наиболее надежная защита от нового штамма — высокий титр антител, который нужно поддерживать повторной вакцинацией каждые полгода.

Ранее врач предсказал последствия омикрон-штамма.

Коронавирус,РИА Ura.ru,
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