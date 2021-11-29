Почему новый штамм опаснее других, и какие последствия будут у новой волны "Рамблеру" рассказал врач общей практики, врач-кардиолог, Заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Прокофьев Денис Александрович.
Прокофьев уверен, что у человечества есть причины бояться нового штамма коронавируса из-за того, что им легче заразиться. Кроме того, у него есть свои особенности.
"Нового штамма боятся в первую очередь, потому что он имеет очень много мутаций. Они позволяют ему более легко проникнуть внутрь организма и вызвать тяжелейшие последствия в очень короткий промежуток времени. Добавляет проблем к этому вирусу то, что он идет из африканских стран. И, скорее всего, резервуарами этого вируса были люди с ВИЧ-инфекцией. В Африке есть такая специфика: есть очень много ВИЧ-инфицированных, которые не знают о своем диагнозе. Никто не знает, как поведет себя новый штамм, но, скорее всего, это будет один из самых сильных коронавирусов, с которым мы еще не сталкивались"
При этом, уверен врач, вакцина все равно поможет избежать тяжелого течение коронавируса. Он подчеркнул, что даже с прививкой вирус может проникнуть в организм, но он будет защищен на 60-70 процентов.
"Вакцина позволит организму выработать антитела базисно, но не учитывая мутации, которые есть в штамме. Поэтому заболевание будет протекать легче, но не настолько легко, если бы это был исходный коронавирус. Я не думаю, что штамм приведет к неуправляемой ситуации, но, определенно, сложностей в работе врачей он добавит"
Ранее сообщалось, что в России планируют ввести новые ограничения в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ученый из ЮАР Салим Абдул Карим сделал заявление на фоне появления нового штамма коронавируса. Он уверен, что мир стоит на пороге четвертой глобальной волны COVID-19.