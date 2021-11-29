"Нового штамма боятся в первую очередь, потому что он имеет очень много мутаций. Они позволяют ему более легко проникнуть внутрь организма и вызвать тяжелейшие последствия в очень короткий промежуток времени. Добавляет проблем к этому вирусу то, что он идет из африканских стран. И, скорее всего, резервуарами этого вируса были люди с ВИЧ-инфекцией. В Африке есть такая специфика: есть очень много ВИЧ-инфицированных, которые не знают о своем диагнозе. Никто не знает, как поведет себя новый штамм, но, скорее всего, это будет один из самых сильных коронавирусов, с которым мы еще не сталкивались"