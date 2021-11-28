Врач рассказала о серьезных последствиях COVID-19 для глаз

Заведующая офтальмологическим отделением городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева рассказала о последствиях коронавируса для глаз. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, коронавирусная инфекция способна вызвать серьезные последствия для глаз — у перенесших заболевание пациентов нередко ухудшается зрение.

У тех, кто переболел COVID-19, могут наблюдаться такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки.

«Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — пояснила специалист.

Офтальмолог назвала указанные последствия грозными и порекомендовала всеми способами избегать заражения коронавирусом. А именно активно вакцинироваться и соблюдать необходимые меры предосторожности.