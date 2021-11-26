Врач назвал главную опасность COVID-19 при варикозе

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, почему COVID-19 очень опасен для людей с варикозным расширением вен. По его словам, у них с высокой вероятностью может развиться тромбоз. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Вены, пораженные варикозом, более подвержены риску образования тромбов, чем здоровые сосуды. Часто у переболевших пациентов есть высокая вероятность развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов.

Он пояснил, что варикозную вену можно сравнить с миной замедленного действия, так как в любой момент она может затромбироваться, а тромб оторваться.

Также к повышенному тромбообразованию после перенесенной коронавирусной инфекции ведет сгущение крови. Поэтому врачи обычно рекомендуют пациентам после COVID-19 принимать лекарства, разжижающие кровь.