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Врач назвал главную опасность COVID-19 при варикозе

Даша Краснова
2 часа назад

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, почему COVID-19 очень опасен для людей с варикозным расширением вен. По его словам, у них с высокой вероятностью может развиться тромбоз. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Врач назвал главную опасность COVID-19 при варикозе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вены, пораженные варикозом, более подвержены риску образования тромбов, чем здоровые сосуды. Часто у переболевших пациентов есть высокая вероятность развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов.

Он пояснил, что варикозную вену можно сравнить с миной замедленного действия, так как в любой момент она может затромбироваться, а тромб оторваться.

Также к повышенному тромбообразованию после перенесенной коронавирусной инфекции ведет сгущение крови. Поэтому врачи обычно рекомендуют пациентам после COVID-19 принимать лекарства, разжижающие кровь.

Ранее "Рамблер" сообщал, что у половины переболевших COVID нашли проблемы с сердцем.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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