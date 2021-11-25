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В Африке обнаружили самый потенциально опасный вариант коронавируса

Диана Товсепова
2 часа назад

В Южно-африканской республике обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Его считают возможно самым опасным в мире. Об этом сообщает местный телеканал eNCA.

В Африке обнаружили самый опасный вариант COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Африканские ученые пока не обладают информацией о том, смогут ли существующие вакцины противостоять этой форме инфекции.

Такой штамм обнаружили также в Гонконге и Ботсване. В настоящее время, по данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, в ЮАР зафиксировано 22 случая заражения этим штаммом COVID.

«Пока данных мало, однако наши эксперты работают над тем, чтобы понять новый штамм и потенциальные последствия от него», — объяснил Адриан Пьюрен, и.о.исполнительного директора института.

Британские ученые полагают, что африканский штамм сможет лучше уклоняться от антител, чем дельта-штамм. По их мнению, множество мутаций у B.1.1.529 говорит о том, что вирус возник у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у больного ВИЧ или СПИДом.

Ранее "Рамблер" писал о риске заражения коронавирусом после прививки.

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