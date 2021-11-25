Ученые оценили риск заражения COVID-19 после прививки

Ученые рассказали, спустя сколько времени после вакцинации вероятность заражения становится значимой. Оказалось, что спустя три месяца с того момента, как человек привился, вероятность заражения достигает значительного уровня и возрастает по прошествии времени.

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Исследователи наблюдали за пациентами, которые вакцинировались Pfizer- BioNTech, но результаты, полагают ученые, в целом можно распространить и на другие вакцины. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале BMJ.

Проанализировав результаты своего наблюдения, ученые поняли, что с 90-го дня после второй дозы вакцины они наблюдали постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных. Из чего и был сделан вывод о том, что в первые три месяца вакцина превосходно защищает от коронавируса, затем ее действие у отдельных людей начинает ослабевать.

Кроме того, ученые уверены, что весомую роль сыграла и мутация коронавируса, которая происходила на протяжении 2021 года.