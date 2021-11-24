Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

В России зарегистрировали вакцину для детей старше 12 лет

Мира Маркина
48 минут назад

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 24 ноября Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом она сообщила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В России зарегистрировали вакцину для детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" разработана Центром Гамалеи. По словам Татьяны Голиковой, она может поступить в гражданский оборот в конце декабря. Прививка будет ставиться при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

Вице-премьер РФ также доложила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,4%. Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета в 80%. При этом Голикова отметила, что неизбежен новый подъем заболеваемости.

Кроме того, вице-премьер заявила, что сертификат для переболевших должен действовать год, а не полгода.

Ранее стало известно, что у половины переболевших COVID обнаружили проблемы с сердцем.

Коронавирус,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители