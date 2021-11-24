В России зарегистрировали вакцину для детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 24 ноября Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом она сообщила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" разработана Центром Гамалеи. По словам Татьяны Голиковой, она может поступить в гражданский оборот в конце декабря. Прививка будет ставиться при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

Вице-премьер РФ также доложила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,4%. Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета в 80%. При этом Голикова отметила, что неизбежен новый подъем заболеваемости.

Кроме того, вице-премьер заявила, что сертификат для переболевших должен действовать год, а не полгода.