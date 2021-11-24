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Как устроен черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации: видео

Стелла Шмель
1 час назад

Специальные корреспонденты телеканала «Москва 24» решили выяснить, как устроен рынок поддельных сертификатов и что нужно сделать, чтобы прибрести липовый документ. Журналисты вышли на связь с мошенниками и попробовали купить подделку. Что из этого вышло — смотрите в видео.

Руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в видео для МВД РФ заявил:

«К сожалению, нам встречаются и подделки в чистом виде. Когда по сути на листе А4 распечатывается ненужный никчемный документ. Также выявлялись факты, когда медицинские работники в сговоре с третьими лицами, мошенниками, вносили данные в федеральные базы о наличии прививок».

Но больше всего проблем покупатели поддельных сертификатов о вакцинации доставляют ученым.

Вирусолог Максим Скулачев рассказал о ситуации. Он заявил, что такие люди «путают карты» ученым.

«Вы попадаете в статистику как вакцинированный. И после покупки липовых сертификатов мы увидим госпитализацию вакцинированных людей. И ученые будут обязаны делать вывод, как он туда попал? То есть вакцины уже не работают? Новый вариант вируса, который обходит иммунитет? Нужно все переделывать?»,

— задается он вопросом.

Кроме того, велик риск наткнуться и на другие мошеннические схемы, среды которых вымогатели денег, которые, едва получив необходимую сумму в качестве задатка, перестают выходить на связь.

Также посмотрите видео о том, при каких условиях дают медотвод от вакцинации.

Коронавирус,Видео,Роман Курынин,Максим Скулачев,Росздравнадзор,МВД,
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