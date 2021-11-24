Специальные корреспонденты телеканала «Москва 24» решили выяснить, как устроен рынок поддельных сертификатов и что нужно сделать, чтобы прибрести липовый документ. Журналисты вышли на связь с мошенниками и попробовали купить подделку. Что из этого вышло — смотрите в видео.

Руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в видео для МВД РФ заявил:

«К сожалению, нам встречаются и подделки в чистом виде. Когда по сути на листе А4 распечатывается ненужный никчемный документ. Также выявлялись факты, когда медицинские работники в сговоре с третьими лицами, мошенниками, вносили данные в федеральные базы о наличии прививок».

Но больше всего проблем покупатели поддельных сертификатов о вакцинации доставляют ученым.

Вирусолог Максим Скулачев рассказал о ситуации. Он заявил, что такие люди «путают карты» ученым.

«Вы попадаете в статистику как вакцинированный. И после покупки липовых сертификатов мы увидим госпитализацию вакцинированных людей. И ученые будут обязаны делать вывод, как он туда попал? То есть вакцины уже не работают? Новый вариант вируса, который обходит иммунитет? Нужно все переделывать?»,

— задается он вопросом.