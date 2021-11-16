При каких условиях дают медотвод от прививки

Строгих показаний для медотвода от вакцинации от коронавируса нет. Однако есть группа людей, которая все-таки не может позволить себе поставить прививку. В нее входят те, кто страдает от серьезных хронических заболеваний.

Серьезными причинами для медотвода может стать аллергия или обострение хронического заболевания. При этом большинство людей все-таки может делать себе прививку от коронавируса. Также если у человека была серьезная реакция на первый компонент, то второй могут не ставить вовсе. Смотрите видео, в котором те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, рассказали свои истории.