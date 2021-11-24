Врачи позвали политиков и звезд в "красную зону"

Российские врачи написали открытое письмо политикам и звездам, которые высказываются против вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди адресатов письма — политики и знаменитости Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Катя Лель и Юрий Лоза.
"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать"
Письмо подписали 11 российских врачей, среди которых Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко, Денис Гусев и другие.
Денис Проценко также дополнил открытое письмо в своем Telegram-канале. Он отметил, что чаще люди прислушиваются к известным личностям, а не к врачам, поэтому он и его коллеги решили написать такое письмо.
"Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5,6,7... волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше письмо"
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