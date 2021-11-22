Почему отрицательный тест на COVID-19 может быть ложным

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, почему тесты на коронавирус могут показать ложноположительный результат. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, в первые дни заражения только у 20 процентов людей показывается положительный результат при тестировании.

"Только на третий–восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80 процентов — 80 процентов положительных, а 20 — остаются в негативе", — сказала Малинникова.

Через три недели после инфицирования число ложноотрицательных тестов на COVID-19 тоже увеличивается.

Вирусолог отметила, что сейчас российские специалисты разрабатывают новые системы для выявления заболевания.