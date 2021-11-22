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Врач рассказала, почему отрицательный тест на COVID-19 может быть ложным

Мира Маркина
2 часа назад

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, почему тесты на коронавирус могут показать ложноположительный результат. Об этом сообщает РИА Новости.

Почему отрицательный тест на COVID-19 может быть ложным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, в первые дни заражения только у 20 процентов людей показывается положительный результат при тестировании.

"Только на третий–восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80 процентов — 80 процентов положительных, а 20 — остаются в негативе", — сказала Малинникова.

Через три недели после инфицирования число ложноотрицательных тестов на COVID-19 тоже увеличивается.

Вирусолог отметила, что сейчас российские специалисты разрабатывают новые системы для выявления заболевания.

Ранее врач назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19. На одного человека тратится около 40 тысяч рублей.

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