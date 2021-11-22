Названа стоимость реабилитации пациента после COVID-19

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, сколько стоит реабилитация одного перенесшего коронавирус человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей", — заявила медик на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

За последние сутки в России выявили 35 681 случай заболевания COVID-19, умер 1241 человек, 28 713 выздоровели. Всего с начала пандемии было зафиксировано более 9,3 миллиона инфицированных, умерших — 265 тысяч, вылечившихся — восемь миллионов.