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Названа стоимость реабилитации пациента после COVID-19

Анна Шутова
3 часа назад

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, сколько стоит реабилитация одного перенесшего коронавирус человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа стоимость реабилитации пациента после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей", — заявила медик на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

За последние сутки в России выявили 35 681 случай заболевания COVID-19, умер 1241 человек, 28 713 выздоровели. Всего с начала пандемии было зафиксировано более 9,3 миллиона инфицированных, умерших — 265 тысяч, вылечившихся — восемь миллионов.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, большинство граждан, которые умерли от инфекции, не прошли вакцинацию. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество заболевших среди сделавших прививку не превышает 3-4%.

Ранее невролог объяснил боли во всем теле после коронавируса.

Коронавирус,Татьяна Голикова,
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