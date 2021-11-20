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Ученые заявили об особенности нового варианта дельта-штамма COVID-19

Мария Кимакович
2 часа назад

Британские специалисты сравнили характеристики штамма "дельта" и его вариантов, сообщает РИА Новости.

Названы особенности нового варианта дельта-штамма COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Пристальное внимание было обращено на ответвление, которое получило название AY.4.2, стремительно распространявшееся в Великобритании в октябре. Ученые проанализировали результаты ПЦР-тестов более 100000 человек, положительными оказались 1399 тестов. При этом в 841 мазке был обнаружен именно дельта-штамм коронавируса, а 12% из этого количества пришлось на вариант AY.4.2.

В результате исследований этого варианта дельта-штамма коронавируса было обнаружено, что всем известные классические симптомы заболевания (потеря запахов и вкусов, повышение температуры, а также кашель) фиксировались лишь у 33% пациентов.

По словам одной из участниц исследования Кристл Доннелли, это можно назвать как положительной, так и отрицательной особенностью. Поскольку с одной стороны отсутствие кашля может снизить распространение вируса (сокращается возможность его передачи через слюну), но с другой стороны отсутствие выраженных симптомов способно повысить заболеваемость.

Люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса,

— отметила Доннелли.

Также вы можете узнать о смертельных последствиях самолечения COVID-19.

Коронавирус,РИА Новости,
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