Названы особенности нового варианта дельта-штамма COVID-19

Британские специалисты сравнили характеристики штамма "дельта" и его вариантов, сообщает РИА Новости.

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Пристальное внимание было обращено на ответвление, которое получило название AY.4.2, стремительно распространявшееся в Великобритании в октябре. Ученые проанализировали результаты ПЦР-тестов более 100000 человек, положительными оказались 1399 тестов. При этом в 841 мазке был обнаружен именно дельта-штамм коронавируса, а 12% из этого количества пришлось на вариант AY.4.2.

В результате исследований этого варианта дельта-штамма коронавируса было обнаружено, что всем известные классические симптомы заболевания (потеря запахов и вкусов, повышение температуры, а также кашель) фиксировались лишь у 33% пациентов.

По словам одной из участниц исследования Кристл Доннелли, это можно назвать как положительной, так и отрицательной особенностью. Поскольку с одной стороны отсутствие кашля может снизить распространение вируса (сокращается возможность его передачи через слюну), но с другой стороны отсутствие выраженных симптомов способно повысить заболеваемость.

Люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса,

— отметила Доннелли.