Врач рассказал о последствиях самолечения COVID-19

"Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше",