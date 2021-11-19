Врач рассказал о последствиях самолечения COVID-19

Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко рассказал, что заниматься самолечением коронавируса смертельно опасно. Этим он поделился в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что многие люди легкомысленно относятся к болезни, и уже спустя несколько дней все заканчивается госпитализацией в отделение реанимации.
"Лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни. Это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше",
— отметил Вечорко.
Вечорко предупредил, что при первых симптомах ОРВИ необходимо обратиться за помощью врачей. Поскольку каждый организм индивидуален и, принимая лекарство, которое помогло другому, человек может серьезно навредить себе.
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