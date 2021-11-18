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Мясников перечислил главные народные заблуждения о COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад

Врач и телеведущий Владимир Мясников перечислил распространенные убеждения относительно коронавируса и вакцин против него. Она написал на эту тему пост, который опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников перечислил главные народные заблуждения о COVID-19
Фото: Доктор Мясников/FacebookДоктор Мясников/Facebook

10 распространённых заблуждений в отношении коронавируса и вакцин он него:

1. Что КОВИД рано или поздно уйдёт навсегда
2. Что легкое течение КОВИД (КОВИД-ОРЗ) надо лечить лекарствами.
3. Что все те проблемы со здоровьем, которые возникли после перенесённого КОВИД или вакцины- следствие болезни или вакцинации. «После»- не значит «из-за».
4. Что вакцина от КОВИД содержит коронавирус в том или ином виде
5. Что от вакцины можно заразиться КОВИД
6. Что вакцина после введения долгое время «живет» в нашем организме (от неё и следа нет через несколько дней, ее дело запустить процесс формирования антител)
7. Что вакцина защищает на 100%
8. Что возле введения вакцины защитный эффект наступает сразу.
9. Что эффект от вакцины сохраняется надолго
10. Что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания.

По мнению врача, это самые частые заблуждения у людей относительно COVID-19.

Напомним, что в настоящее время самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация.

В настоящее время считается, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный. Рассказываем, как понять, что вы переболели именно им.

Коронавирус,Владимир Мясников,
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