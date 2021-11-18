Мясников перечислил главные народные заблуждения о COVID-19

10 распространённых заблуждений в отношении коронавируса и вакцин он него:



1. Что КОВИД рано или поздно уйдёт навсегда

2. Что легкое течение КОВИД (КОВИД-ОРЗ) надо лечить лекарствами.

3. Что все те проблемы со здоровьем, которые возникли после перенесённого КОВИД или вакцины- следствие болезни или вакцинации. «После»- не значит «из-за».

4. Что вакцина от КОВИД содержит коронавирус в том или ином виде

5. Что от вакцины можно заразиться КОВИД

6. Что вакцина после введения долгое время «живет» в нашем организме (от неё и следа нет через несколько дней, ее дело запустить процесс формирования антител)

7. Что вакцина защищает на 100%

8. Что возле введения вакцины защитный эффект наступает сразу.

9. Что эффект от вакцины сохраняется надолго

10. Что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания.