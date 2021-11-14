Как понять, что вы переболели "дельта"-штаммом коронавируса

"Никаких отличительных особенностей у дельта-штамма нет. Кроме того, что он переносится гораздо тяжелее других штаммов. Любой вирус мутирует: становится сложнее и умнее. На сегодняшний день есть более 25-ти симптомов, которые указывают на то, что человек болен ковидом. И у группы из ста человек может быть абсолютно разное течение вируса и абсолютно разные симптомы. Все зависит от возрастной категории, от наличия хронических заболеваний, от уровня иммунитета. То есть какого-то симптома, характерного исключительно для коронавируса любого штамма, не существует".