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Как понять, что вы переболели "дельта"-штаммом коронавируса

Мира Маркина
4 часа назад

Считается, что "дельта"-штамм коронавируса более агрессивный. Индекс репродукции (то есть способность заражать) этого варианта SARS-CoV-2 увеличился в 2-2,5 раза. Можно ли как-то понять, что пациент переболел "дельта"-штаммом? Мнения врачей — в материале "Рамблера".

Как понять, что вы переболели "дельта"-штаммом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Татьяна Руженцова заявила ТАСС, что распознать "дельту" можно по постковидному синдрому. Среди наиболее часто встречающихся симптомов:

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  • сильная утомляемость;
  • длительные воспалительные изменения носоглотки;
  • изменение голоса;
  • нарушение памяти;
  • снижение когнитивных способностей;
  • желудочно-кишечные расстройства;
  • нарушения слуха.

Кроме того, по словам медика, у пациентов, переболевших "дельта"-штаммом коронавируса, более выраженные поражения легких и сердца и повышенная восприимчивость к другим инфекциям.

Однако в Роспотребнадзоре это мнение не поддерживают. На сайте ведомства написали, что определить внешне "дельта"-штамм невозможно:

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм".

Как правило, симптомы при "дельта"-штамме такие же, как и при классическом варианте: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса.

"Однако врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ – диарею, реже тошноту и рвоту", — пишут эксперты Роспотребнадзора.

Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев тоже считает, что понять, что человек заражен именно "дельта"-штаммом, невозможно:

"Никаких отличительных особенностей у дельта-штамма нет. Кроме того, что он переносится гораздо тяжелее других штаммов. Любой вирус мутирует: становится сложнее и умнее. На сегодняшний день есть более 25-ти симптомов, которые указывают на то, что человек болен ковидом. И у группы из ста человек может быть абсолютно разное течение вируса и абсолютно разные симптомы. Все зависит от возрастной категории, от наличия хронических заболеваний, от уровня иммунитета. То есть какого-то симптома, характерного исключительно для коронавируса любого штамма, не существует".

Коронавирус,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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