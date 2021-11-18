Как глубоко нужно вводить зонд в нос при сдаче ПЦР-теста

Согласно обзору исследований, опубликованному в научном журнале PLOS One, мазки из носоглотки имеют точность 98%; неглубокие мазки и мазки со средней носовой раковины — от 82 до 88% точности.

Газета The New York Times устроила опрос среди экспертов, как глубоко нужно засовывать зонд при сдаче теста ПЦР. Читатели утверждали, что все врачи делают тест по-разному: одна работают только с передней частью носа, другие протискивают зонд вглубь.

Эксперты порекомендовали проходить зондом на несколько сантиметров выше ноздрей взрослого человека. Болезненность введения зонда зависит от квалификации медперсонала и от индивидуальных особенностей пациента.

Специалисты советуют вводить зонд под правильным углом и с осторожностью, чтобы избежать болезненных ощущений. Инструмент должен встретить легкое сопротивление. Врачи согласились, что, несмотря на возможную болезненность и даже кровотечение, самый глубокий мазок является наиболее точным.

Движения, которыми рекомендуют брать мазок, не прописаны: одни врачи вращают тампон, другие покачивают, третьи скребут. Главное — комфорт пациента, насколько хорошо тот переносит боль.