Ученые доказали высокую эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые смогли доказать, что ношение масок является исключительной по своей эффективности мерой предосторожности от заражения SARS-CoV-2. Такая мера снижает заболеваемость на 53%.

Ученые провели метаанализ предыдущих научных работ и определили общую эффективность общественных мер по профилактике распространения ковида. Анализ включал восемь научных исследований, в числе которых мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование.

Всего было проведено 72 исследования, при этом 35 из них оценивали эффективность отдельных мер, а 37 - эффективность в совокупности. Но из-за неоднородности данных не удалось корректно оценить такие меры как карантин, локдауны, закрытие границ, школ и рабочих мест и прочее.