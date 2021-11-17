В России разработали нейтрализующий коронавирус препарат

Директор Института молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта РАН Александр Макаров заявил, что в России разработали препарат, который может обезвредить коронавирус, в том числе его дельта-вариант. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ученый, ИМБ совместно с другими научными коллективами разработал лекарство на основе моноклональных антител. В его создании им помогла изобретенная год назад тест-система для анализа антител против коронавируса.

По словам Александра Макарова, препарат нейтрализует SARS-CoV-2, включая штаммы дельта и гамма. Его эффективность доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных. Доза антител в лекарстве снижает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз.