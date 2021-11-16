Храп при COVID-19 может привести к смерти во сне

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин заявил, что храп во сне у пациента с COVID-19 может быть опасным признаком коронавируса, из-за которого потребуется помощь специалиста. Об этом сообщает Life.

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По словам медика, храп может свидетельствовать об обструктивном апноэ во сне — внезапных остановках дыхания. Во время этого состояния пациент не может сделать вдох из-за перекрытых дыхательных путей.

"При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается",

— рассказал Овечкин и отметил, что чаще всего апноэ страдают люди с увеличенными миндалинами или лишним весом.

При апноэ медики проводят неинвазивную искусственную вентиляцию легких:

"Это не устраняет причину обструктивного апноэ сна, но размыкает порочный круг, связанный с ожирением, когда человек хочет похудеть, но не может, потому что получает недостаточно кислорода и жировая ткань не расщепляется".