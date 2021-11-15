Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал сроки формирования коллективного иммунитета в России. Об этом сообщает газета «Известия».
По его мнению, за счет введения QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года коллективного иммунитета на уровне 80 процентов можно будет достичь в апреле.
«Все будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку», — заявил Крючков.
Он добавил, что если коллективного иммунитета не получится достичь в апреле-мае, то на показатель в 80 процентов удастся выйти к лету.
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