Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал сроки формирования коллективного иммунитета в России. Об этом сообщает газета «Известия».

По его мнению, за счет введения QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года коллективного иммунитета на уровне 80 процентов можно будет достичь в апреле.

«Все будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку», — заявил Крючков.