Гинцбург объяснил, к чему приведет введение QR-кодов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, к каким последствиям приведет введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте.
По его мнению, введение QR-кодов Гинцбург назвал способом остановить мутацию коронавируса, так как непривитые россияне не будут передавать возбудитель болезни.
«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие аналоги российским QR-кодам ввели другие страны.