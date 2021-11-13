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Гинцбург объяснил, к чему приведет введение QR-кодов

Даша Краснова
2 часа назад

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, к каким последствиям приведет введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте.

По его мнению, введение QR-кодов Гинцбург назвал способом остановить мутацию коронавируса, так как непривитые россияне не будут передавать возбудитель болезни.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие аналоги российским QR-кодам ввели другие страны.

Новости,Видео,Александр Гинцбург,
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