Гинцбург объяснил, к чему приведет введение QR-кодов

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.