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Названа единственная причина для медотвода от вакцинации

Мария Иглина
2 часа назад

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае россиянам могут дать медотвод от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Названа единственная причина для медотвода от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, причиной для выдачи медотвода от прививки против COVID-19 служит нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат.

"Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности. Остальные противопоказания все временные, частные",

— объяснил Жемчугов и призвал россиян с хроническими заболеваниями вакцинироваться в первую очередь.

"Люди с большим количеством болезней наиболее подвержены тяжелому течению и летальным исходам. Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины",

— заключил специалист.

Читайте также о первом зарегистрированном препарате от COVID-19.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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