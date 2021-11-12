Названа единственная причина для медотвода от вакцинации

"Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности. Остальные противопоказания все временные, частные",