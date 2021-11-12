В России зарегистрирован первый препарат от COVID-19

В России зарегистрировали "Арепливир" — первый отечественный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика — ГК "Промомед".

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"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение",

— говорится в сообщении.

Известно, что препарат поступит в больницы всех регионов России до конца года.