"Немой убийца": врач объяснил, почему умирают после COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев рассказал, что посе перенесенного коронавируса человек может столкнуться с дезадаптацией давления — «немым убийцей». Об этом рассказал в эфире радиостанции Sputnik.
«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — объяснил Шугушев.
Высокое артериальное давление приводит к дисфункции сосудистой стенки. Если раньше этот процесс мог занимать годы, то сейчас для этого понадобятся недели. Также гипертония после инфекции повышает риск развития инфаркта и инсульта.
По словам кардиолога, дезадаптация давления происходит из-за поражения вирусом нервной системы. По этой причине пациенты теряют вкусы и запахи.
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