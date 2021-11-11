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"Немой убийца": врач объяснил, почему умирают после COVID-19

Даша Краснова
2 часа назад

Доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев рассказал, что посе перенесенного коронавируса человек может столкнуться с дезадаптацией давления — «немым убийцей». Об этом рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

"Немой убийца": врач объяснил, почему умирают после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — объяснил Шугушев.

Высокое артериальное давление приводит к дисфункции сосудистой стенки. Если раньше этот процесс мог занимать годы, то сейчас для этого понадобятся недели. Также гипертония после инфекции повышает риск развития инфаркта и инсульта.

По словам кардиолога, дезадаптация давления происходит из-за поражения вирусом нервной системы. По этой причине пациенты теряют вкусы и запахи.

Ранее "Рамблер" сообщал, какой еще коронавирус может грозить людям.

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