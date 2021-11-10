Не только COVID-19: какой еще коронавирус грозит людям

В октябре 2021 года ученые рассказали о случае заболевания новым типом коронавируса у медработника, который вернулся из Гаити в США. Неизвестный ранее вирус назвали HuCCoV_Z19Haiti. Вирус никому не передался, и похожих случаев заражения не было, а сама ситуация произошла еще в 2017 году. Выходит, не все коронавирусы опасны? Разбираемся с врачом.

Почему все не так страшно

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Статья с описанием HuCCoV_Z19Haiti вышла на сайте научного журнала Clinical Infectious Diseases пару недель назад. Повторимся, в ней описан случай за 2017 год. За почти пять лет не появилось данных о других заболевших HuCCoV_Z19Haiti. Этот коронавирус, в отличие от COVID-19, не привел к пандемии.

Симптомы нового старого коронавируса — небольшое повышение температуры и общее недомогание. Медработник был в группе из 20 человек, и ни у кого другого вирус не нашли. Неизвестно, были ли вызваны симптомы вирусом или чем-то еще.

Что такое вообще коронавирус (а точнее, коронавирусы)?

Это семейство РНК-содержащих вирусов, которые поражают млекопитающих, птиц и земноводных. Название связано с формой шиповидных отростков на клетке вируса, которые напоминают корону.

На май 2020 года известно о существовании 43 видов коронавируса. Семь из них поражают человека — в том числе и тот самый коронавирус SARS-CoV-2, о котором говорят в новостях. При этом далеко не все имеют опасные последствия для человека.

Какие коронавирусы опасны для человека

SARS-CoV — возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома, также известного как атипичная пневмония. Первый случай зарегистрирован в ноябре 2002 года в Китае. В течение полугода вирус распространялся по Гонконгу, Тайваню, Таиланду и Сингапуру. Всего вирус «побывал» в 29 странах, заболело 8098 человек. 774 случаев закончились летальным исходом.

MERS-CoV — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома. Вспышка заболевания произошла в 2015 году в Южной Корее. Заболело 183 человека, скончались 33.

SARS-CoV-2 — вирус, который вызывает пневмонию нового типа COVID-19. На октябрь 2021 года подтверждено более 251 млн случаев заражения, более 5 млн летальных исходов

При каких условиях коронавирус опасен для человека?

Отвечает врач общей практики, врач-кардиолог Прокофьев Денис Александрович.

Для того, чтобы вирус имел тяжелые последствия для человека, должно совпадать несколько факторов.

Во-первых, он должен хорошо проникать в организм человека. Этим свойством обладают не все виды коронавируса.

Во-вторых, вирус должен проникать через иммунную систему и иметь возможность размножения внутри организма, иметь высокую степень устойчивости на фоне приема лекарственных препаратов.

И, самое главное, он должен очень быстро распространяться.

И поэтому говорить, что каждый новый открытый вид вируса является смертельно опасным, будет абсолютно неправильно.