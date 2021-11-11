В ВОЗ предсказали мировой дефицит шприцев

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в 2022 году в мире может возникнуть дефицит специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от COVID-19.

В 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев — шесть миллиардов штук в год, заявила Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения.

Она уверена, что производителям по всему миру необходимо найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. Если не исправить соотношение используемых и производимых медицинских инструментов, мир столкнется дефицитом уже в 2022 году.

«Вакцинация от COVID-19 не является той ситуацией, при которой мы можем позволить себе допустить нехватку чего-либо или использовать какие-то обходные пути. Важна безопасность пациентов и медицинского персонала», — сказала представитель ВОЗ.

Дефицит шприцев приведет к задержкам при вакцинации детей по всему миру, а также побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является крайне небезопасной практикой. Нехватка шприцев может отрицательно сказаться и на прививках от других заболеваний.