Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса и заявил, что она должна быть включена в календарь прививок. Об этом сообщает "Российская газета".

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Микробиолог отметил, что для завершения пандемии необходимо, чтобы привились 70-75 процентов населения Земли. Для этого вакцинацию от коронавируса необходимо включить в календарь прививок и сделать ее обязательной.

По мнению Гинцбурга, невакцинированных людей могут агитировать те, кто уже привился.

"Разумные люди, которые провакцинировались, должны всем вдалбливать: сделайте прививку! Тем более условия для этого есть у каждого"

Те люди, которые еще не сделали вакцину от коронавируса, могут быть опасны не только для себя, но и для окружающих, тем самым они ставят себя в неловкое положение.

"Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками"