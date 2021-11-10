Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Мария Каткова
1 час назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса и заявил, что она должна быть включена в календарь прививок. Об этом сообщает "Российская газета".

Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Микробиолог отметил, что для завершения пандемии необходимо, чтобы привились 70-75 процентов населения Земли. Для этого вакцинацию от коронавируса необходимо включить в календарь прививок и сделать ее обязательной.

По мнению Гинцбурга, невакцинированных людей могут агитировать те, кто уже привился.

"Разумные люди, которые провакцинировались, должны всем вдалбливать: сделайте прививку! Тем более условия для этого есть у каждого"

Те люди, которые еще не сделали вакцину от коронавируса, могут быть опасны не только для себя, но и для окружающих, тем самым они ставят себя в неловкое положение.

"Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками"

В некоторых странах для непривитых людей ввели особые медицинские условия. В Сингапуре перестанут бесплатно лечить от коронавируса непривитых граждан.

Коронавирус,Александр Гинцбург,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители