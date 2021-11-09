В Сингапуре прекратят бесплатно лечить непривитых

Власти Сингапура объявили, что со следующего месяца прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы.

"В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения", — сказано в заявлении Министерства здравоохранения Сингапура.

Власти уточнили, что невакцинированным от коронавируса пациентам, которых госпитализируют с 8 декабря 2021 года, нужно будет оплачивать медицинские счета самостоятельно, без помощи государства. Исключения власти сделают для детей до 12 лет и тех, у которых есть официальный медотвод по показаниям.

При этом сингапурское ведомство отмечает, что все время в течении пандемии правительство оплачивает медицинские счета по коронавирусной инфекции всех граждан страны и постоянных жителей, а также владельцев долгосрочных пропусков. Не оплачивали лечение только тем, у кого положительный тест на ковид появился после поездки га границу.

В Миндраве отметили, что в стране полностью вакцинировано уже 85% населения, а бустерную дозу получили 18%.