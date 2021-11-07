Медик объяснил, кому грозит пугающий симптом COVID

О необычном симптоме коронавируса рассказывают медики. В частности, у зараженных проявляется симптом "ковидных пальцев". Об этом заявила врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с РБК.

"Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия", — объяснила она.

При этом чаще всего симптом "ковидных пальцев" проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков.

Кожные проявления, по словам медика, у больных коронавирусной инфекцией людей возникают достаточно часто. Подобные симптомы уже изучены специалистами, среди них, как уточнила медик, наблюдаются сыпь и "ковидные пальцы", часто называемые ложным обморожением.

Эти симптомы также сопровождаются появлением пурпурных, сине-красных бугорков или волдырей, а также покраснением кожи и припухлостями.