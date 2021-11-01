Вирусолог назвал смертельно опасный симптом COVID-19

Медик подчеркнул, что температура отображает потенциал организма. Если вирус протекает в легкой форме, то температура тела «обычная».



«Три раза измеренная температура по пять минут — не менее — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции»,