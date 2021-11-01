Вирусолог назвал смертельно опасный симптом COVID-19

Врач рассказал о крайне опасном симптоме коронавируса, на который зачастую не обращают внимания.
Из-за штамма «дельта» многие люди стали хуже переносить ковид. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм „дельта“ доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония. Болеть стали в более молодом возрасте, даже школьники».
Также он рассказал об опасном проявлении вируса, на который не все реагируют оперативно. Речь идет об аномально низкой температуре тела.
«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные.
Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией»,
— заявил врач.
Медик подчеркнул, что температура отображает потенциал организма. Если вирус протекает в легкой форме, то температура тела «обычная».
«Три раза измеренная температура по пять минут — не менее — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции»,
— подытожил Жемчугов.
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