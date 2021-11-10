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Голикова заявила о росте смертности от COVID-19

Мира Маркина
37 минут назад

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства выразила беспокойство по поводу роста смертности от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова заявила о росте смертности от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ежедневно от коронавируса умирает больше тысячи россиян. По словам Татьяны Голиковой, в основном это граждане 60 лет с хроническими заболеваниями и невакцинированные.

"Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан", — сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова отметила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%. Все россияне без медотвода, по ее мнению, должны пройти вакцинацию. На данный момент в стране привиты 44,7% лиц старшего возраста. Все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

"Я бы хотела обратиться к гражданам, что напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация", — заявила Татьяна Голикова.

Она рассказала, что в России развернуто 301,5 тысячи ковидных коек. Согласно данным на 9 ноября, занято 82,8% из них.

Ранее Мурашко предложил наказывать врачей-антипрививочников.

Коронавирус,Татьяна Голикова,
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