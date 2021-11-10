Мурашко предложил наказывать врачей-антипрививочников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за уголовную ответственность для врачей-антипрививочников. Это заявление он сделал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что врачи-антипрививочники создают угрозу и рассказал, как их можно вычислить.
"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели"
Мурашко добавил, что не призывает к резким движениям, но считает такие заявления врачей некорректными и уверен, что медики должны быть более продвинутыми в плане вакцинации.
Он также сослался на решение Сингапура об отмене бесплатного лечения для непривитых граждан как пример того, как людей мотивируют к вакцинации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Сингапура приняли решение о прекращении бесплатного лечения непривитых от COVID.