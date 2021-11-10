Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Мурашко предложил наказывать врачей-антипрививочников

Мария Каткова
3 часа назад

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за уголовную ответственность для врачей-антипрививочников. Это заявление он сделал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает "Интерфакс".

Мурашко предложил наказывать врачей-антипрививочников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что врачи-антипрививочники создают угрозу и рассказал, как их можно вычислить.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели"

Мурашко добавил, что не призывает к резким движениям, но считает такие заявления врачей некорректными и уверен, что медики должны быть более продвинутыми в плане вакцинации.

Он также сослался на решение Сингапура об отмене бесплатного лечения для непривитых граждан как пример того, как людей мотивируют к вакцинации.

Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Сингапура приняли решение о прекращении бесплатного лечения непривитых от COVID.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Госдума,Интерфакс,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители