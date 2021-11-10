Названо самое опасное место для заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что самолет является самым опасным местом для заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Онищенко, в самолете воздух циркулирует через фильтры, это замкнутая капсула:
"Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается".
Как отметил врач, на борту здоровый пассажир нигде не спрячется от вируса и получит его порцию от инфицированного человека.
По мнению Онищенко, в некоторых регионах необходимо ввести QR-коды для посадки на самолет и покупки авиабилетов.
"И везде нужно это сделать обязательным".