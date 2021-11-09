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Разработан новый ПЦР-тест на COVID для "неуловимых" доз вируса

Диана Товсепова
54 минуты назад

Разработан новый метод ПЦР-тестирования, позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2 даже в образцах с разрушенной РНК вируса. О новой методике сообщают на портале medRxiv.org.

Разработан ПЦР-тест на COVID для "неуловимых" доз вируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона разработали метод аллель-специфической зондовой ПЦР (АСП-ПЦР) .

Он позволяет обнаруживать в реальном времени вирусные варианты даже в образцах с низким содержанием вирусной РНК. Такое часто случается у пациентов с коронавирусом на поздних стадиях (обычный ПЦР не находит вирус).

Ученые проверил способ на 1082 образцах, взятых у участников исследований в Великобритании и Бразилии, а затем сравнили их с результатами секвенирования образцов 1771 пациентов.

Для альфа-варианта новые тесты оказались чувствительны на 98%., а для гамма-штамма — 90-95%. Разработчики отмечают, что новый способ можно будет модифицировать для выявления неизвестных сейчас вариантов SARS-CoV-2.

Ранее мы писали о том, что в Сингапуре прекратят бесплатно лечить непривитых от COVID-19.

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