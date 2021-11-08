Врач назвал сочетание COVID-19 с другими болезнями «атомной бомбой»

Врач-пульмонолог Сергей Бабак сравнил сочетание COVID-19 и болезней легких с «атомной бомбой». По его мнению, совокупность болезней наносят организму огромный ущерб. Об этом врач сообщил на радио Sputnik.

Бабак объяснил, что коронавирус в первую очередь поражает именно легкие, и если вирус накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, то опасность повышается во много раз.

Например, существует идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), который проявляется у людей в возрасте 70 лет и старше, при которой легкие «сморщиваются». На фоне коронавирусной инфекции в легких происходят схожие процессы.