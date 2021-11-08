Врач назвал сочетание COVID-19 с другими болезнями «атомной бомбой»

Врач-пульмонолог Сергей Бабак сравнил сочетание COVID-19 и болезней легких с «атомной бомбой». По его мнению, совокупность болезней наносят организму огромный ущерб. Об этом врач сообщил на радио Sputnik.
Бабак объяснил, что коронавирус в первую очередь поражает именно легкие, и если вирус накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, то опасность повышается во много раз.
Например, существует идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), который проявляется у людей в возрасте 70 лет и старше, при которой легкие «сморщиваются». На фоне коронавирусной инфекции в легких происходят схожие процессы.
Также плохо на течение болезни влияет курение. Существует хроническая обструктивная болезнь легких, которая также проявляется у курильщиков. По мнению Бабака, совмещение этих факторов с COVID-19 сравнимо со взрывом в теле человека.
Ранее "Рамблер" сообщал про отверстия в легких из-за COVID-19.