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Врач назвал сочетание COVID-19 с другими болезнями «атомной бомбой»

Даша Краснова
2 часа назад

Врач-пульмонолог Сергей Бабак сравнил сочетание COVID-19 и болезней легких с «атомной бомбой». По его мнению, совокупность болезней наносят организму огромный ущерб. Об этом врач сообщил на радио Sputnik.

Врач назвал сочетание COVID-19 с другими болезнями «атомной бомбой»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бабак объяснил, что коронавирус в первую очередь поражает именно легкие, и если вирус накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, то опасность повышается во много раз.

Например, существует идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), который проявляется у людей в возрасте 70 лет и старше, при которой легкие «сморщиваются». На фоне коронавирусной инфекции в легких происходят схожие процессы.

Также плохо на течение болезни влияет курение. Существует хроническая обструктивная болезнь легких, которая также проявляется у курильщиков. По мнению Бабака, совмещение этих факторов с COVID-19 сравнимо со взрывом в теле человека.

Ранее "Рамблер" сообщал про отверстия в легких из-за COVID-19.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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