Врач рассказала, что повышает риск заражения COVID

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о факторе, который повышает риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что осенью растет вероятность заразиться не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями. Чтобы этого не произошло, она посоветовала наладить режим сна и высыпаться.
"Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму"
Эксперт добавила, что иммунитет тоже зависит от количества и качества сна. Даже одна ночь без сна может в несколько раз увеличить риск заражения.
В России пока что не закончилась пандемия коронавируса, но у аналитиков есть прогнозы.