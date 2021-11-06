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Врач рассказала, что повышает риск заражения COVID

Мария Каткова
44 минуты назад

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о факторе, который повышает риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач рассказала, что повышает риск заражения COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что осенью растет вероятность заразиться не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями. Чтобы этого не произошло, она посоветовала наладить режим сна и высыпаться.

"Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму"

Эксперт добавила, что иммунитет тоже зависит от количества и качества сна. Даже одна ночь без сна может в несколько раз увеличить риск заражения.

В России пока что не закончилась пандемия коронавируса, но у аналитиков есть прогнозы.

Коронавирус,Елена Царева,
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