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Голикова назвала сроки окончания пандемии в России

Даша Краснова
2 часа назад

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда закончится пандемия коронавируса.

По ее мнению, сроки окончания пандемии в России зависят от вакцинации от COVID-19 и пресечения фальсификации документов о прививках. Ее слова передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Голиковой, за неделю ситуация с распространением коронавируса значительно осложнилась в десяти регионах России. При этом практически повсеместно были введены QR-коды для посещения государственных учреждений, культурных объектов и мест общепита.

«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — назвала Голикова регионы, где усугубилась эпидемиологическая ситуация.

Ранее мы рассказывали, сколько еще волн коронавируса нам предстоит пережить.

Коронавирус,Видео,Татьяна Голикова,
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