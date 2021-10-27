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Иммунолог заявил о "бесконечном количестве волн" COVID-19

Мария Каткова
4 часа назад

В случае сохранения низких темпов вакцинации Россию ждут бесконечные волны коронавируса. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус изданию Sputnik.

Иммунолог заявил о "бесконечном количестве волн" COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению Продеуса, если не принять меры сейчас, то в будущем людей может ждать бесконечное количество волн коронавируса. Из-за тех, кто не прививается, появляются новые штаммы.

"Есть люди, которые не прививаются от COVID-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. Если так продолжится, то вместо дельта-штамма мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации"

При этом иммунолог уверен, что люди сами должны прийти к пониманию того, что происходит. Поэтому нужно вакцинироваться добровольно.

"Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее"

В мире появляется все больше новых штаммов коронавируса. Эпидемиолог оценил их опасность.

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