Иммунолог заявил о "бесконечном количестве волн" COVID-19

"Есть люди, которые не прививаются от COVID-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. Если так продолжится, то вместо дельта-штамма мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации"